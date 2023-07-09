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Fatma Meriç Yılmaz evli mi, kiminle evli? Fatma Meriç Yılmaz eşi kimdir?

Fatma Meriç Yılmaz evli mi, kiminle evli? Fatma Meriç Yılmaz eşi kimdir?

11 ili yıkan büyük deprem sonrası Kızılay Başkanı olan Kerem Kınık çadırları ve konserveleri sattığı iddiası ile günlerce konuşulmuştu. Her kesimin eleştirsine uğrayan Kerem Kınık istifa etmişti. Bugün Kızılay'da genel kurul toplandı ve seçim yapılacak. Fatma Meriç Yılmaz ise tek aday. Böylece Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın kadın başkanı olacak. Peki Fatma Meriç Yılmaz'ın eşi kimdir?

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155 yıl sonra Kızılay'ın ilk kadın başkanı Fatma Meriç Yılmaz olacak. Bu sıcak gelişme sonrası Fatma Meriç Yılmaz 'in hayatı da merak edildi. Evli ve üç çocuk annesi olduğu belirtilmektedir. Eşi ise Prof. Dr. Ömer Hınç Yılmaz’dır. Resmi instagram hesabı @fatmamericyilmaz1, resmi twitter hesabı ise @FmyilmazM ‘dır.

Kısaca Hayatı, Özgeçmiş Bilgileri

Fatma Yılmaz, Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş, devamında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanmıştır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği’nde Eğitim Görevlisidir.

*TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği.
*Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği.
*IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği yapmaktadır.

2015 yılından itibaren Kızılay’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Fatma Yılmaz, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı’dır. Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etmiş ardından, Olağanüstü Kongre tarihinde kadar Kızılay Genel Başkanlığına vekaleten atanan isim olmuştur.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimi sonrasında, başasistan olarak görev almıştır. 2008 senesinde Doçent olan Fatma Yılmaz, ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. Bu görevi sonrasında ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına doçent olarak atanan Yılmaz, görev döneminde Profesör olmuştur.

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