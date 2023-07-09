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ABD duyurdu: DEAŞ liderini öldürdük

ABD duyurdu: DEAŞ liderini öldürdük

ABD, DEAŞ lideri Usame el Muhacir’in 7 Temmuz’da Suriye’nin doğusunda öldürüldüğünü açıkladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada “Rus uçağının taciz ettiği MQ-9 iha'sıyla vuruldu" denildi.

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) cuma günü Suriye'nin doğusuna hava saldırısı düzenlendiğini, saldırıda DAEŞ lideri Usame El Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)  yaptı.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “DEAŞ'ın bölge genelinde yenilgiye uğratılması konusunda kararlı olduğumuzu açıkça ifade ettik. DEAŞ sadece bölge için değil, bölgenin çok ötesinde bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

“Rus uçağının taciz ettiği MQ-9 iha'sıyla vuruldu"

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, saldırının MQ-9 İHA’sıyla düzenlendiği, bu İHA’nın Rus uçağı tarafından taciz edilen İHA olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bu saldırıda herhangi bir sivilin öldüğüne dair bir belirti yoktur ve koalisyon bir sivilin yaralandığına dair raporları değerlendirmektedir. Bu, DEAŞ'ın terör saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini bozacak ve azaltacaktır. Ancak CENTCOM'un Irak ve Suriye'deki ortak güçlerle birlikte DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonlar, örgütün kalıcı bir yenilgiye uğratılması amacıyla devam edecektir. Cuma günkü saldırı, Rus uçakları tarafından taciz edilen aynı MQ-9 tarafından gerçekleştirildi” denildi.

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