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Aydın’da 9 bin “Gal Arısı” tuzağı dağıtıldı

Aydın’da 9 bin “Gal Arısı” tuzağı dağıtıldı

Türkiye'de kestane üretim alanı ve miktarı olarak birinci sırada yer alan Aydın'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün kestane gal arısı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 9 bin yapışkan tuzak dağıtıldı.

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Aydın'ın önemli değerlerinden biri olan kestane il genelinde pek çok çiftçinin ana geçim kaynağını oluşturuyor. Kestane bitkisinin önemli zararlılarından olan ve Aydın'da geçen yıl tespit edilen kestane gal arısına karşı mücadele çalışmaları ise hızla devam ediyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri teknik personelleri tarafından kestane üretim sahaları taranarak zararlıyla bulaşık parseller tespit edilerek, üreticiler bilgilendiriliyor. Mücadele çerçevesinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Aydın emanetine sahip çıkıyor” isimli proje ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Onaylanan proje ile birlikte Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerindeki kestane üreticilerine dağıtılmak üzere 9 bin adet sarı yapışkan tuzak alınarak İlçe müdürlüklerine teslim edildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Kestane Gal Arısı ile biyoteknik mücadele çerçevesinde İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ‘Aydın Emanetine Sahip Çıkıyor’ adlı proje, Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Bu bağlamda Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerindeki kestane üreticilerine dağıtılmak üzere 9 bin adet Rebel Amarillo Sarı Yapışkan Tuzak alınarak İlçe Müdürlüklerine teslim edilmiştir. Teknik personeller tarafından tuzak ve cezbedicilerin hazırlanması ile ilgili uygulamalı eğitim verilmiş olup, uygulama sonuçlarının takibi titizlikle yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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