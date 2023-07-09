Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran kadın tutuklandı!

Gaziantep'te evlilik vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen kadın yakalandı. Adli mercilere sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abone ol
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde evlilik vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kadını yakalamak için çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde evlilik vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen T.A. yakalandı. Yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen T.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.