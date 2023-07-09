BIST 6.187
DOLAR 26,04
EURO 28,57
ALTIN 1.612,21
HABER /  SPOR

Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası yarın başlayacak

Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası yarın başlayacak

Voleybolda 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak. Milliler, B Grubu'nda Sırbistan ve Romanya'yla mücadele edecek.

Abone ol

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 10-14 Temmuz tarihlerinde başkent Sofya'da gerçekleştirilecek.

Milliler, B Grubu'nda Sırbistan ve Romanya'yla mücadele edecek.

Millilerin karşılaşmaları Bulgaristan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Milli takımın Balkan Şampiyonası kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Pasörler: Selin Çalışkan, Beril Çoban

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Ece Yılmaz

Smaçörler: Liza Safronova, Bianca İlayda Mumcular, Tuanna Mallı, Şevval Acıbal, Selen Köse

Orta Oyuncular: Nisan Eroğuz, Bilge Paşa, Lal Verda Akın

Liberolar: İlayda Naz Gergef, Helin Kayıkçı

ÖNCEKİ HABERLER
İtalya 10 yıldır Libya sivil havacılığına uyguladığı ambargoyu kaldırdı!
İtalya 10 yıldır Libya sivil havacılığına uyguladığı ambargoyu kaldırdı!
Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran kadın tutuklandı!
Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran kadın tutuklandı!
Bosna Hersek NATO'ya, ülkeye asker konuşlandırılmasını talep etti
Bosna Hersek NATO'ya, ülkeye asker konuşlandırılmasını talep etti
2023 Noter ücreti ne kadar oldu, KDV oranı yüzde kaç? Noter zammı ne zaman uygulanacak?
2023 Noter ücreti ne kadar oldu, KDV oranı yüzde kaç? Noter zammı ne zaman uygulanacak?
Aydın’da 9 bin “Gal Arısı” tuzağı dağıtıldı
Aydın’da 9 bin “Gal Arısı” tuzağı dağıtıldı
ABD duyurdu: DEAŞ liderini öldürdük
ABD duyurdu: DEAŞ liderini öldürdük
Trabzon'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
Trabzon'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
Fenerbahçe Rusya'da hazırlıklarına devam etti!
Fenerbahçe Rusya'da hazırlıklarına devam etti!
Sigara tiryakilerine kötü haber sigaraya 5 lira zam bekleniyor
Sigara tiryakilerine kötü haber sigaraya 5 lira zam bekleniyor
50 milyondan fazla vatandaşın kişisel verileri sızdırıldı!
50 milyondan fazla vatandaşın kişisel verileri sızdırıldı!
FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 6. oldu
FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 6. oldu
PSG, Fransız defans oyuncusu Lucas Hernandez'i transfer etti
PSG, Fransız defans oyuncusu Lucas Hernandez'i transfer etti