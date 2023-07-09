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Meteoroloji 'kırmızı kod'la uyarmıştı! Zonguldak'ta durum çok fena köprüler yıkıldı, araçlar sular altında kaldı

Meteoroloji 'kırmızı kod'la uyarmıştı! Zonguldak'ta durum çok fena köprüler yıkıldı, araçlar sular altında kaldı

Zonguldak'ta durum fena! Kentte sağanak nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar ve su taşkınları meydana geldi, ulaşım aksadı. Devrek ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Karşıyaka Asma Köprü zarar gördü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "kırmızı kod" uyarısı sonrası Zonguldak'ın birçok ilçesi  sular altında kaldı. Karşıyaka Mahallesi'nde sel sularından bir asma köprü çöktü. Şehir merkezinde birçok araç sel sularına kapılırken, iş yerleri ve bazı evleri su bastı.

Sel yolda adeta deprem etkisi yaptı

 Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde sağanak yağış sonrası karayolunda çöküntü ve yarıklar oluştu.

Köprüler trafiğe kapatıldı, dere kenarlarına parklar yasaklandı

 Zonguldak’ta kent merkezinde bulunan derenin debisinin yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle parklar yasaklanırken, Ankara köprüsü ve Acılık bağlantı köprüsü trafiğe kapatıldı.

Heyelan nedeniyle Zonguldak-İstanbul kara yolu ile ilçelerdeki bazı yollarda ulaşım sağlanamıyor.

Sel asma köprüyü yıktı

 Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel nedeniyle asma köprü yıkılırken, evler, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı.

Yolda kalan ambulansı itfaiye kurtardı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde su taşkını nedeniyle yolda kalan ambulansı itfaiye kurtardı.

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