Icardi transferini duyurdular: Galatasaray ve PSG anlaştı! İşte bonservis ücreti...

Mauro Icardi ile anlaşmaya varan Galatasaray, PSG ile de bonservis konusunda anlaştı. Yıldız oyuncu önümüzdeki hafta sarı kırmızılılarla sözleşme imzalayacak.

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılılar PSG ile Icardi transferi için anlaşmaya vardı. Arjantinli golcü futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Icardi, Süper Lig'de 24 maçta 22 gol atıp 7 de asiste imza atmıştı.

Yıllık ücreti 10 milyon euro

Fabrizio Romano'nun haberine göre Icardi, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı kırmızılılar Arjantinli oyuncu için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Erden Timur açıklamıştı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur bugün yaptığı açıklamada Mauro Icardi transferini bitirmek üzere olduklarını söylemişti.

Erden, "Icardi transferinde belli bir aşama kaydedildi. Bonservis olarak rakamlar çok yüksekti. PSG de Suudi Arabistan'dan yüksek bir teklif almıştı. Sonunda rakamı belli bir seviyeye düşürdürler. Transferi bitirdik diyemeyiz ama bir noktaya geldik. Belli bir aşama kaydettik, bizim limitlerimize gelirse finalize olacak. Çok iyi bir takım kuracağımıza herkes emin olsun. Çok büyük bir özveriyle yapılıyor bu işler." demişti.