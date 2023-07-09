Galatasaray'da Erden Timur'dan Icardi açıklaması! Gelen teklifi açıkladı...

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur gündemdeki transfer gelişmelerine tek tek cevap verdi. Timur ayrıca, tüm Galatasaraylıların merakla beklediği Mauro Icardi konusuna da değindi.

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, bir basın toplantısı düzenledi.

Erden Timur'un açıklamaları şöyle:

"Icardı transferinde belli bir noktaya geldik"

"Icardi transferinde belli bir aşama kaydedildi. Bonservis olarak rakamlar çok yüksekti. PSG de Suudi Arabistan'dan yüksek bir teklif almıştı. Sonunda rakamı belli bir seviyeye düşürdürler. Transferi bitirdik diyemeyiz ama bir noktaya geldik. Belli bir aşama kaydettik, bizim limitlerimize gelirse finalize olacak. Çok iyi bir takım kuracağımıza herkes emin olsun. Çok büyük bir özveriyle yapılıyor bu işler."

"Angelino için kulübüyle görüşüyoruz"

"Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino pozisyonunun Avrupa'daki önemli oyuncularından birisi. Böyle bir oyuncu olunca da transfer için çok mücadele etmek gerekiyor.

"Paredes'ten haber bekliyoruz"

"Paredes transferinde oyuncu ilk alternatiflerine bakıyor. Oradan gelecek sonuca göre hareket edecek."

"Galatasaray'ın çıkarı için beklemeliyiz"

"Geçen sezonki kadar çok transfer yapılmayacak çünkü bir omurgası var zaten takımın. Güçlenmemiz gereken pozisyonlarda güçleneceğiz. Belli oyuncularda Galatasaray'ın çıkarı için beklemeliysek, bekleyeceğiz."

"Transferde zamanmalama önemli"

Öyle bir şey yapmanız lazım ki zamanlama da çok önemli. Birisini getirdiğinde diğerinin gelme şansı azalabilir. Forvete alacak oyuncu buluyorsunuz ama önce Mauro Icardi var. İlk önce onu bitirmeniz gerekiyor. Birini getirdiğinizde diğerinin gelme ihtimali daha da zorlaşıyor. Tanımadığınız bir oyuncuyu ikna etmek bu konuda kolay değil."

"İkinci forvet alınacak ama önce Icardı..."

"İkinci bir forvet almamız lazım ama Icardi olacak mı, olmayacak mı? Icardi ile ikili oynayabilecek forvet başka, oynamayacak forvet başka. Icardi'nin gelmesi yüzde yüz belli olmadığı için ikinci forvet için beklemedeyiz."

Somut teklif alan futbolcular

"Nelsson, Zaniolo, Boey, Morutan, Cicaldau, Taylan, Emre, Emin Bayram, Berkan'a somut teklifler var. Yerli futbolcularımıza Avrupa'daki güzel kulüplerden de teklifler var. Satılan olursa gayet güzel alternatiflerimiz var.

"Kamada gündemde yok"

"Kamada gündemimizde yok, hiç gündemimizde olmadı. Okan hoca tıpkı Tielemans'ta olduğu gibi espriyle karışık temennisini dile getirdi."

"Szymanskı'nın maaşı yüksek"

"Sebastian Szymanski ile görüştük. Maaş konusu... Biz belli rakamların üstüne çıkamıyoruz. Maaş skalamız var."