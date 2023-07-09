TEM Otoyolu'nda heyelan! Ankara-İstanbul otoyolu trafiğe kapatıldı

TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapatıldığı bildirildi.

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Etkili olan yağışlardan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli yağışın etkisiyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından sonra heyelan meydana geldi.

Birkaç saat önce kaya parçalarının düşmesi sonucu yaşanan zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapatılan yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yeni toprak kaymaları yaşanma ihtimali nedeniyle çalışmaları yarıda kesti.

Bu arada otoyolun İstanbul istikameti Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler, Çaydurt mevkisine kadarki yaklaşık 20 kilometrelik güzergahta araç kuyrukları oluşturdu.

Yollarına D-100 üzerinden devam eden araçlar nedeniyle de Bolu Dağı İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan merkeze bağlı Kürtçüler ve Çivril mahallelerinden geçen Gücük Deresi, sağanağın ardından taştı.

Derenin geçtiği Paşaköy Mahallesi'ndeki iş yerlerini ve evleri su bastı.

Ekipler, taşkın yaşanan mahallede çalışma başlatırken, akarsuyun geçtiği bölgelerde iş makineleriyle tahkimatlar oluşturarak önlem alıyor.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu paylaşımında, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.