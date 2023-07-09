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MSB duyurdu...Pençe-Kilit'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu!

MSB duyurdu...Pençe-Kilit'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ile Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök'ün şehit olduğunu bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde 9 Temmuz 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P.Söz. Er Hasan Taş ve P.Söz. Er Furkan Günergök ağır yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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