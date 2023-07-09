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Kritik NATO zirvesi öncesi Erdoğan ve Biden'dan sürpriz görüşme!

Kritik NATO zirvesi öncesi Erdoğan ve Biden'dan sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'nın NATO'daki yeri, İsveç'in NATO üyeliği süreci ve Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden 11-12 Temmuz'da yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın telefonla görüştüğünü açıkladı. Kritik görüşmede birbirinden önemli konular ele alındı. Liderler Vilnius’ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan , Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

Liderler Vilnius’ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç’in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını da belirterek ABD Başkanı Biden'a Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti.

Türkiye'nin AB’ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, AB’ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi'nde Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti.

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