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Aydın'da eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında silahla boğazından vurdu

Aydın'da eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında silahla boğazından vurdu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kadın, kavga ettiği eski sevgilisini sokak ortasında silahla boğazından vurdu. Hastaneye kaldırılan ve ismi Mustafa Teksöğüt olduğu öğrenilen adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. E.A. isimli bir kadın Yedieylül İlkokulu önünde eski sevgilisi olduğu öğrenilen M.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce E.A., yanındaki silahla M.T.’yi vurdu. Boğazından vurulan M.T. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.T.’yi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Eski sevgilisini vuran E.A. isimli kadın Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Mustafa Teksöğüt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede E.A.’dan alınan silahın yanı sıra vurulan M.T.’nin aracında da ayrı bir silah bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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