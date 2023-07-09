Hazırlık turnuvasında ilk prova! Fenerbahçe, Zenit'e penaltılarda kaybetti

Fenerbahçe, Rusya'daki hazırlık turnuvasında normal süresi 0-0 biten maçta Zenit'e penaltılar sonucu 4-3 mağlup oldu.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Rus ekibi Zenit ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan maçtan penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da başlayan ve dün Rusya’ya giden Fenerabhçe, St. Petersburg şehrinde düzenlenen Pari Premier Cup'taki ilk maçında Zenit ile karşılaştı. Gazprom Arena'da oynanan maçta normal süre 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Uzatmaların oynanmadığı karşılaşmada doğrudan penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Zenit, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. İsmail Yüksek, Bright Osayi-Samuel ve Joao Pedro penaltı atışlarını gole çevirirken, Diego Rossi ile İrfan Can Kahveci penaltı vuruşlarında ise kaleci gole izin vermedi.

Fenerbahçe'nin Pari Premier Cup'taki maç programı şöyle:

12 Temmuz 19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız

15 Temmuz 14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe