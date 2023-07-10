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10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller, hangi illerde paralar yattı?

10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller, hangi illerde paralar yattı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakıma muhtaç kimselere ve ailelerine destek olmak amacıyla her ay ödeme gerçekleştiriliyor. Temmuz ayının ilk haftası geride kalırken evde bakım maaşı detayları merak konusu oldu? Peki Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

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Temmuz ayının ilk haftası geride kalırken evde bakım maaşı detayları merak konusu oldu. Örneğin İstanbul’da evde bakım maaşı alan ile başka bir ilde alanların maaşları, farklı tarihlerde yatırılıyor. Evde bakım aylığından yararlananlar ise Temmuz ayında zamlı ödemelerin başlayıp başlamadığını araştırıyor. Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilebilir. Peki Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı?

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı yeni zamlarla birlikte gündemde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakıma muhtaç kimselere ve ailelerine destek olmak amacıyla her ay ödeme gerçekleştiriliyor. 

Evde bakım aylığı temmuz ödemeleri başladı mı?

Evde bakım aylığı, Temmuz ayı ödemeleri henüz başlamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara aktarılır.

Evde bakım aylığı 2023 Ocak ayından itibaren 4 bin 337 TL oldu. Memur zammının yasalaşması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından evde bakım maaşı ödemeleri zamlanacak.

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA
Evde bakım maaşı farklı tarihlerde yattığından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödeme sorgulama ekranı bulunuyor.

E-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile beraber sisteme giriş yapan kullanıcılar, “ Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı ödemesinin yatıp yatmadığını öğrenebilir.

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