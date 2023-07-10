İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyardı: Tehlike geçmedi bugün saat 15:00'e kadar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya selden etkilenen Karadeniz bölgesindeki illere ilişkin yeni uyarı yaptı. Turuncu kodlu alarmın devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, sel tehlikesinin geçmediğini ifade etti.

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Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye hareket eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4'ü sarı 15'i turuncu uyarı verilen 19 ilde mahsur kalan vatandaşların helikopter, bot ve iş makineleriyle kurtarıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 2 bin 156 ihbar alındığına dikkat çekti. Bakan Yerlikaya, bugün yaşanacaklarla ilgili vatandaşları uyardı. İşte Bakan Yerlikaya'nın son açıklaması ve uyarıları...

13 il için tehlike henüz geçmedi

- Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz cumartesi günü 15 ilimiz turuncu, 4 ilimiz sarı olmak üzere toplam 19 ilimizde uyarı verdi. Şu an itibariyle 13 ilimizde turuncu uyarı devam etmektedir.

- Bu illerimiz Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak ve Karabük.

2 bin 156 ihbar alındı

- Aşırı yağışlar sonucunda uyarı verilen illerimizin tamamında şu ana kadar 2 bin 156 ihbar alınmıştır. Valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde; emniyet, jandarma, sahil güvenlik, DSİ, Özel İdare, Karayolları, UMKE, Kızılay ve belediye ekiplerimiz gelen her ihbarı büyük bir hassasiyetle değerlendiriyorlar. Yağışlar sonucu mahsur kalan 23 vatandaşımız helikopterlerle, 570 vatandaşımız bot ve iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara tahliye edildiler.

- AFAD Başkanlığımız tarafından çalışmalara destek olmak üzere bölgeye 449 arama ve kurtarma personeli, 25'i dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 283 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirilmiştir.

Bartın'da dün neler oldu?

- Bartın ilimizde yaşanan sel ve su baskınıyla ilgili son durumu kısaca paylaşmak istiyorum. Dün gece saatlerinde başlayan aşırı yağışlar sonrası şu ana kadar 588 ihbar alınmıştır. Son 24 saatte metrekareye Amasra ilçemizde 183 kilogram, Bartın merkeze 135 kilogram yağış düşmüştür. İlimiz genelinde 126 vatandaşımızı helikopter, bot ve iş makinelerimizle kurtarıldı.

Bugün metrekareye 100 kilo yağış düşecek

- Bartın ilimizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın (bugün) saat 15.00'e kadar sağanak yağış beklenmekte ve turuncu uyarı devam etmektedir.

- Yağışların bu gece ve yarın (bugün) Bartın'da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bugün saat 15.00'e kadar metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşeceği tahmin ediliyor. Bartın havzasında ve yağış alan diğer havzalara düşen yağışlar depolanarak heyelanın daha da büyümesi önlenmiştir. Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Zarar tespit çalışmalarımız başlatılmıştır.

Uzak durun, o evlerde kalmayın

- Kuvvetli yağış alan illerimizde hep uyarıyoruz. Bir kez daha uyarmak ve hatırlatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmaları, yüksek yerlerde bulunmaları, zemini düşük kotlu binalarda bulunmamalarını önemle arz ediyoruz. Her zaman dua ediyoruz. Allah tüm afetlerden bizleri korusun diyoruz. Tekrar Bartın başta olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz'deki tüm şehirlerimize, tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz."