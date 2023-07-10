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AK Parti'ye İstanbul adayı! Kadir Topbaş gibi bir isim...

AK Parti'ye İstanbul adayı! Kadir Topbaş gibi bir isim...

2024 Yerel Seçimleri öncesi AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağı merak ediliyor. "AK Parti’nin İstanbul’u kazanması için karşı bloktan oy alması gerekiyor" diyen Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "AK Parti'ye İstanbul için Kadir Topbaş gibi bir aday lazım" dedi.

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CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde İBB Belediye Başkan adaylığı sallantıya girerken, AK Parti'nin kimi aday göstereceği merak ediliyor. Ahmet Hakan, AK Parti'nin İstanbul'u yeniden geri alabilmesi için nasıl bir ismi aday göstermesi gerektiğini yazdı. Ahmet Hakan, "Kadir Topbaş gibi bir başkan adayı" başlıklı yazısında AK Parti'nin göstermesi gereken adayda olması gereken özellikleri yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü

İstanbul'u kazanmak için karşı bloktan oy...

Son seçim sonuçlarına baktığımızda şunu görüyoruz: AK Parti’nin İstanbul’u kazanması için karşı bloktan oy alması gerekiyor. Yani AK Parti’nin karşı bloktan oy alabilecek bir aday profiline yönelmesi şart. Bu profili en iyi yansıtan isim rahmetli Kadir Topbaş.

Kadir Topbaş gibi kucaklayıcı...

Kadir Topbaş’ın üslubu kucaklayıcıydı. Siyaseti değil hizmeti önceliyordu. Lüzumsuz polemiklerden, çekişmelerden uzak duruyordu. İstanbul’la bağı sarsılmazdı. Beyoğlu’nda belediye başkanlığı yapmıştı. “İstanbul Beyefendisi” diye nitelendiriliyordu.

AK Parti adayında olması gereken özellikler...

Kadir Topbaş profilinden yola çıkarak AK Parti’nin olası adayının taşıması gereken özellikleri sıralıyorum:
- İstanbul’la sarsılmaz ve güçlü bir bağı olmalı.
- Kucaklayıcı bir üslubu olmalı.
- Polemikle, gerilimle hatırlanan bir isim olmamalı.
- Siyasete değil tamamen hizmete odaklanmalı.
- Geçmişe değil geleceğe bakmalı.
- “AK Parti’ye oy vermedim ama bu adama oy veririm” dedirtmeli.
- Gençleri etkileyebilmeli, kültür sanat faaliyetlerine açık olmalı.

AK Parti için büyük hata olur

AK Parti, “Nasıl olsa muhalefet dağılmış vaziyette. Biz her durumda kazanırız” diyerek bu şartlara sahip olmayan bir isimle çıkarsa... İşi gerçekten çok zor olur. Çünkü muhalefetin bugünkü dağınık durumuna aldanmamak lazım.

Muhalefet her an birleşebilir

HDP’nin aday çıkarmama ihtimali, çıkarma ihtimalinden çok daha yüksek. İYİ Parti’nin CHP’yle birlikte hareket etmek dışında pek bir seçeneği yok. Yani önümüzdeki süreç içinde muhalefetin tek bir adayda birleşmesi imkânsız değil.

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