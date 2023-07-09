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Bakan Koca Zonguldak'taki son durumu açıkladı! Hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı

Bakan Koca Zonguldak'taki son durumu açıkladı! Hastaneleri su bastı: Acil servisler kullanım dışı kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak’taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını meydana geldiğini duyurdu. Bakan Koca durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde meydana gelen su baskını sonrası acil servislerin geçici olarak kullanım dışı kaldığını ve 37 ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak'taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde su baskını meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, olay sebebiyle 37 ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Durum kontrol altındadır."

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