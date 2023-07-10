Karadeniz'i sel vurdu! Meteoroloji'den 13 il için turuncu kodlu uyarı! Şiddetli yağış bugün de sürecek
Meteorolojinin üst üste uyarılarının ardından dün Karadeniz Bölgesindeki illeri aşırı sağanak yağışlar vurdu. Birçok ilde sel ve su baskıları yaşanırken Samsun'da bir kişi sele kapılarak öldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre şiddetli yağışlar bugün de devam edecek. MGM tarafından Düzce'den Artvin'e tüm Karadeniz için turuncu kodlu uyarı yapıldı. İşte uyarı yapılan iller ve beklenen hava durumu...
Meteoroloji'nin üst üste uyarıları sonrası Karadeniz Bölgesi'ndeki illeri aşırı sağanak yağış, sel ve su baskınları vurdu. Dereler taştı, ev ve işyerlerini sular bastı. Heyelan nedeniyle ana yollar kapandı. Samsun'da dün sel sularına kapılan Türkan Yılmaz (45) hayatını kaybetti. Meteoroloji bugün için de Karadeniz Bölgesindeki 13 il için turuncu kodlu uyarı yayınladı. O şehirlerde kuvvetli sağanak yağış devam edecek. İşte meteorolojinin son raporu.
Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Yağış ve heyelanlar nedeniyle, Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Çorum, Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Erzincan ve Zonguldak'ta kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kentlerde maddi hasar oluştu.
Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Yağış ve heyelanlar nedeniyle, Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Çorum, Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Erzincan ve Zonguldak'ta kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kentlerde maddi hasar oluştu.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre şiddetli yağışlar bugün de devam edecek. Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.