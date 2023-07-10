Karadeniz'i sel vurdu! Meteoroloji'den 13 il için turuncu kodlu uyarı! Şiddetli yağış bugün de sürecek

Meteoroloji'nin üst üste uyarıları sonrası Karadeniz Bölgesi'ndeki illeri aşırı sağanak yağış, sel ve su baskınları vurdu. Dereler taştı, ev ve işyerlerini sular bastı. Heyelan nedeniyle ana yollar kapandı. Samsun'da dün sel sularına kapılan Türkan Yılmaz (45) hayatını kaybetti. Meteoroloji bugün için de Karadeniz Bölgesindeki 13 il için turuncu kodlu uyarı yayınladı. O şehirlerde kuvvetli sağanak yağış devam edecek. İşte meteorolojinin son raporu.

Karadeniz Bölgesi'ni sel vurdu. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Yağış ve heyelanlar nedeniyle, Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Çorum, Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Erzincan ve Zonguldak'ta kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kentlerde maddi hasar oluştu.