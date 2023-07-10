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Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi! Benzin, motorin, LPG 10 Temmuz 2023 güncel fiyatları...

Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi! Benzin, motorin, LPG 10 Temmuz 2023 güncel fiyatları...

Seçim sonrası dolar kurundaki artışla birlikte zam üstüne zam gelen benzin, motorin ve LPG'ye bu gece yarısı ise KDV zammı geldi. Gece yarısı benzin 40 kuruş, motorin 38 kuruş, LPG ise 15 kuruş fiyat artışı oldu. Önümüzdeki günlerde benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı da eklenecek.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Seçimden sonra akaryakıt ürünlerine dolar ve brent petrol bazlı kallavi zamlar gelirken, o zamlara bu gece yarısı bir de KDV zammı geldi. İşte 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü zamlı benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geldi. KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasının ardından benzine 40 kuruş zam geldi. Motorinin litre fiyatında ise 38 kuruş artış oldu. LPG7nin litre fiyatı ise KDV artışı nedeniyle 15 kuruş arttı. Zam gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Zamlı benzin, motorin ve LPG fiyatları

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,65 TL’ye, Ankara’da 27,13 TL’ye, İzmir’de 27,16 TL’ye yükseldi.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,20 TL’ye, Ankara’da 25,67 TL’ye, İzmir’de 25,79 TL’ye yükseldi.

Seçimden bu yana yüzde 35 zam

14 Mayıs’taki seçim günü, İstanbul’da litre fiyatı benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Bu geceki zamla birlikte seçimden sonra geçen 2 aydaki zam oranı benzinde yüzde 34,5, motorinde yüzde 35,6 olacak.

Şimdi de ÖTV zammı da geliyor!

Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklifi bu hafta başında Meclis'e sunulmuştu. Teklifin yasalaşmasının ardından akaryakıt ürünlerine bir de ÖTV zammı gelecek.
2023’ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu. Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV’ye bir de yüzde 18’lik KDV uygulanıyor.
Teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL’ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.

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