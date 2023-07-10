Ekrem İmamoğlu kulisi! CHP'ye genel başkan olamazsa yeni parti kuracak! İşte İmamoğlu partisinin ismi...

CHP'de 'Değişim' kavgası' sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tüm baskılarına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez genel başkan değişikliğine direniyor. İmamoğlu'nun CHP'ye genel başkan olamaması durumunda B Planı hazır. İmamoğlu CHP'ye lier olamazsa yeni parti kuracak. Partisinin ismi de 'Değişim Partisi' olabilir...

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CHP'de seçim yenilgisinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışıyla başlayan liderlik kavgası sürüyor. "Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmeye gidiyorum" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yürüyüşü sona yaklaşırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili kulislerde yeni bir iddia konuşulmaya başlandı. Tanju Özcan'ın da desteklediği İmamoğlu'nun CHP'ye genel başkan olamaması durumunda CHP'den istifa ederek yeni bir parti kurmaya hazırlandığı belirtiliyor.

İmamoğlu'nun önceliği CHP liderliği ama...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, değişim tartışmalarının yaşanırken CHP'de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan olmaması halinde parti kurabileceğini öne sürdü. Selvi, bugünkü yazısında Ekrem İmamoğlu’nun önceliğinin CHP Genel Başkanlığı olduğunu savunurken, şunları kaydetti:

Yaptıkları sadece CHP ile ilgili hazırlık değil

"Bunun için bir hamle yaptı. Seçim yenilgisini fırsat bilerek Kılıçdaroğlu’ndan çekilmesini istedi. Ama Kılıçdaroğlu çekilmiyor. Hatta mücadele etmekte kararlı. Ekrem İmamoğlu ise henüz genel başkanlığa soyunma cesaretini gösteremedi. Ama bir yandan da değişim konulu bir manifesto hazırlatıyor. Bir kadro açıklamaya hazırlanıyor. Bunlar sadece CHP ile sınırlı faaliyetler olarak gözükmüyor."

İmamoğlu'nun 'siyasi yasak' korkusu

Ekrem İmamoğlu’nun en büyük korkusu siyasi yasak gelmesi. Siyasi yasak tehlikesi Demokles’in kılıcı gibi İmamoğlu’nun başında sallanıyor. İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’nı istemesinin altında da bunun yattığı söyleniyor. “CHP genel başkanı olursam bana siyasi yasak getirmeye cesaret edemezler” dediği söyleniyor.

Başaramazsa yeni parti kuracak!

‘Ekrem İmamoğlu, eğer genel başkan olmayı başaramazsa CHP’den ayrılıp kendi partisini kurabilir’ deniliyor. Parti lideri olduğu taktirde siyasi yasak gelmeyeceğini düşünüyor. Bir siyasi parti liderine siyasi yasak konulamayacağına inanıyor. O nedenle CHP’deki kurultay sürecini yakından takip etmekte yarar var. Bu sürecin sonunda CHP’nin içinden yeni bir parti doğabilir. Ekrem İmamoğlu’nun “Değişim Partisi” neden olmasın?"