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Taksim'de torpil patlattılar! Sorumsuzlar gözaltına alındı!

Taksim'de torpil patlattılar! Sorumsuzlar gözaltına alındı!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde torpil patlatılması çevrede paniğe neden oldu. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmaya çalışan 2 zanlı gözaltına alındı.

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İstiklal Caddesi Yeşilcam Sokağı'nda iki kişi tarafından henüz bilinmeyen nedenle torpil patlatıldı.

Patlama sesi sonrası çevredeki vatandaşlar kaçıştı, şüpheliler de olay yerinden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

Polis ekipleri tarafından bir süre kovalandıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyete götürüldüğü öğrenilirken yaşanan kısa süreli paniğin ardından bölgede durum normale döndü.

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