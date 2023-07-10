Ajanslar 'acil' koduyla servis etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Joe Biden'a açık açık söyledi

İsveç'in NATO üyeliği için bastıran ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın Biden'a İsveç'in NATO'ya henüz hazır olmadığını söylediği belirtiliyor.

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11 Temmuz'da Vilnius'ta başlayacak olan NATO Zirvesi için geri sayım sürüyor.

İsveç'in ittifaka katılımı için yoğun mesai yapan ABD Başkanı Biden dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsveç'e şu an için onay yok

Liderlerin görüşmesi uluslararası ajanslar tarafından 'acil' kodu ile abonelerine servis edilirken kısa sürede pek çok gazetenin manşetinde yer aldı.

Politico 'Erdoğan, Biden'a İsveç'in NATO'ya henüz hazır olmadığını söyledi' dedi.

Haberde iki liderin kritik NATO zirvesi öncesi telefonda görüştüğü, görüşmede Türkiye'ye F-16 satışının da ele alındığı aktarıldı.

ABD merkezli Bloomberg 'ABD, İsveç'in NATO Hedefi Konusunda Anlaşma Arayışında' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini hala onaylamadığını hatırlatan Bloomberg, liderlerin kritik zirve öncesi bu konuda telefonda görüştüğü aktarıldı.

Haberde 'ABD, Ankara ile İsveç'in NATO'ya girmesine izin verecek bir anlaşma için bastırırken, Başkan Joe Biden Pazar günü Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir telefon görüşmesi yaptı' denildi.

Yunan Kathimerini iki liderin NATO zirvesinde görüşme konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Terörle mücadelede yetersiz adımlar

Haberde 'Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele yasalarında yapılan değişikliklerle doğru yönde bazı adımlar attığını ancak PKK/PYD/YPG terör örgütü destekçilerinin özgürce terörü yücelten gösteriler düzenlemeye devam ettiğini ve bunun attıkları adımları geçersiz kıldığını kaydetti. Türkiye'nin F-16 talebini İsveç'in NATO üyeliğine bağlamanın doğru olmadığını vurguladı ve ABD başkanına Türkiye'nin savaş uçağı talebine verdiği destek için teşekkür etti' ifadelerine yer verildi.

Joe Biden bastırıyor

Voice of America 'Biden İsveç'in üyeliğine desteğini açıkladı' yorumunda bulundu. Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Beyaz Saray Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İsveç'in Batı ittifakının bir üyesi olma hedefini görüştükleri telefon görüşmesinde İsveç'in mümkün olan en kısa sürede NATO'ya katılmasını görmek istediğini ifade ettiğini söyledi.'