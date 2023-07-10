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DEVA Partisi ve Demokrat Parti İYİ Parti'den transfer peşinde! Küskünlere kanca atılıyor

DEVA Partisi ve Demokrat Parti İYİ Parti'den transfer peşinde! Küskünlere kanca atılıyor

TBMM'de birlikte grup kurmak isteyen Demokrat Parti ve DEVA Partisi, gözünü İYİ Parti'deki kırgınlara çevirdi. DEVA Partisi'nin 15, Demokrat Parti'nin ise 3 milletvekili var. TBMM'de grup kurmak için 2 milletvekiline ihtiyacı olan DEVA ve DP, İYİ Parti'nin küskün isimlerini transfer etmek için çalışmalara başladı.

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Gelecek Partisi ile Saadet Partisi’nin TBMM’de grup kurmasının ardından kulislerde şimdi de DEVA Partisi ile Demokrat Parti’nin yeni bir grup kuracağı ileri sürülüyor. Ancak parlamentoda 15 milletvekili bulunan DEVA ile 3 milletvekili bulunan DP’nin, TBMM çatısı altında grup kurabilmesi için 2 milletvekiline ihtiyacı bulunuyor.

Akşener'in o sözleri küskünler oluşturdu

Cumhuriyet’in haberine göre, DEVA ve DP’li yetkililer, TBMM'de grup kurabilmek için gerekli olan 2 milletvekili için İYİ Parti’yi işaret ediyor. Akşener, kurultayda partililer ile ilgili “Affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız” demişti. DEVA ve DP’li yetkililer ise Akşener’in bu sözlerinin ardından “İYİ Parti’de kırgınlık oluştuğuna” dikkat çekiyor.

İki veya daha fazla vekil transferi...

İYİ Parti’den DEVA Partisi ve DP’nin birlikte grup kurması halinde İYİ Parti’den “iki veya daha fazla milletvekilinin ya DEVA Partisi’ne ya da DP’ye katılabileceği” belirtiliyor. DEVA'nın, "AK Parti'nin benzeri İslamcı partiler grubu" dedirtmemek için Saadet ve Gelecek'in kurduğu ittifaka katılmadığı iddia ediliyor.

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