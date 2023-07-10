Emekli ve memurun maaş zammı için gözü Meclis'te! Emekli Erdoğan'dan yeni zam istiyor
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Meclis Genel Kurulu'nda... 11 Temmuz Salı günü Meclis, memur ve emeklilere seyyanen zam tekliflerini görüşecek. Memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam verilecek. Emekliler ise yüzde 19.77'lik enflasyon farkının yanında yüzde 5'lik seyyanen zam alacak. Emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika bir güzellik daha yapmasını ve seyyanen zam oranının daha da artırmasını bekliyor.
Milyonlarca emekli ve memur ek zam için yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan torba yasanın sonuçlarını bekliyor. 8 bin 77 liralık seyyanen zamla en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkacak. Emekliler ise yüzde 19.77'lik 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 gibi bir seyyanen zamla toplamda yüzde 25'lik bir zam alacak. Ancak emekliler, son dakika değişikliğiyle emekli maaşlarına yapılan ek zammın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından artırılabileceği beklentisi içerisinde. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın böyle bir artırıma gidebileceğini yazdı.
Meclis, yasama ve denetim faaliyetlerini yürüteceği yoğun bir haftaya giriyor. Haftalık çalışmasına 11 Temmuz Salı günü başlayacak Genel Kurul'da 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.
En düşük memur maaşı 22 bin TL
Teklife göre, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. Memurların 8 bin liralık seyyanen zam alacağı teklife, son dakikada emekli zammı eklenmişti.
Emekliye yüzde 25 zam
Meclis Komisyonu'nda emeklilerin yüzde 19.77'lik 6 aylık enflasyon farkına yüzde 5 gibi bir seyyanen zam eklenerek emekli maaşlarına Temmuz'da yüzde 25 artı yapılması kararlaştırılmıştı.