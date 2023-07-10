Emekli ve memurun maaş zammı için gözü Meclis'te! Emekli Erdoğan'dan yeni zam istiyor

Milyonlarca emekli ve memur ek zam için yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan torba yasanın sonuçlarını bekliyor. 8 bin 77 liralık seyyanen zamla en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkacak. Emekliler ise yüzde 19.77'lik 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 gibi bir seyyanen zamla toplamda yüzde 25'lik bir zam alacak. Ancak emekliler, son dakika değişikliğiyle emekli maaşlarına yapılan ek zammın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından artırılabileceği beklentisi içerisinde. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın böyle bir artırıma gidebileceğini yazdı.