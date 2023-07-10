Taklalar atıp alev alev yandı! Batman'da feci kaza 4 kişi öldü
Batman’ın Gercüş ilçesinde buğday yüklü tır devrildi. Alev alan araçta aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.Abone ol
Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde buğday yüklü olan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Araç takla attıktan sonra alevler içinde kaldı.
Tır içerisinde bulunan Ali Ö., Sedat Ö., Gökhan Ö. ve Mehmet Ö. hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan V.Ö. ve O.Ö. ağır yaralandı.
Olay yerine gelen Batman Valisi Ekrem Canalp, kazayla ilgili bilgi aldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.