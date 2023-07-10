BIST 6.187
DOLAR 26,10
EURO 28,62
ALTIN 1.614,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Taklalar atıp alev alev yandı! Batman'da feci kaza 4 kişi öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Taklalar atıp alev alev yandı! Batman'da feci kaza 4 kişi öldü

Batman’ın Gercüş ilçesinde buğday yüklü tır devrildi. Alev alan araçta aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde buğday yüklü olan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Araç takla attıktan sonra alevler içinde kaldı. 

Tır içerisinde bulunan Ali Ö., Sedat Ö., Gökhan Ö. ve Mehmet Ö. hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan V.Ö. ve O.Ö. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen Batman Valisi Ekrem Canalp, kazayla ilgili bilgi aldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
PKK'nın Zap'taki sözde muhabere sorumlusu Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi
PKK'nın Zap'taki sözde muhabere sorumlusu Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi
Azov komutanları neden Türkiye'de? Azov komutanları nedir, kimlerden oluşur?
Azov komutanları neden Türkiye'de? Azov komutanları nedir, kimlerden oluşur?
Sakarya'da dere 5 metre yükseldi, mahalleyi su bastı!
Sakarya'da dere 5 metre yükseldi, mahalleyi su bastı!
Bahçeli'nin projesine karşı çıktı! Serhat şehri kaybederiz
Bahçeli'nin projesine karşı çıktı! Serhat şehri kaybederiz
D vitamini eksikliği kalp damar sağlığını bozuyor!
D vitamini eksikliği kalp damar sağlığını bozuyor!
DEVA Partisi ve Demokrat Parti İYİ Parti'den transfer peşinde! Küskünlere kanca atılıyor
DEVA Partisi ve Demokrat Parti İYİ Parti'den transfer peşinde! Küskünlere kanca atılıyor
NATO, Vilnius Zirvesi'nde önemli kararlar alacak!
NATO, Vilnius Zirvesi'nde önemli kararlar alacak!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İlk seçim de değil son seçim de...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İlk seçim de değil son seçim de...
İstanbul ekmek fiyatı zam mı geldi? Temmuz ekmek fiyatı 200 gram kaç para oldu?
İstanbul ekmek fiyatı zam mı geldi? Temmuz ekmek fiyatı 200 gram kaç para oldu?
Taksim'de torpil patlattılar! Sorumsuzlar gözaltına alındı!
Taksim'de torpil patlattılar! Sorumsuzlar gözaltına alındı!
Ajanslar 'acil' koduyla servis etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Joe Biden'a açık açık söyledi
Ajanslar 'acil' koduyla servis etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Joe Biden'a açık açık söyledi
Anaokulunda dehşet! Bıçakla saldırdı 6 kişi öldü
Anaokulunda dehşet! Bıçakla saldırdı 6 kişi öldü