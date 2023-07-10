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PKK'nın Zap'taki sözde muhabere sorumlusu Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

PKK'nın Zap'taki sözde muhabere sorumlusu Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

Komandolar, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta sözde muhabere sorumlusu Ferit Yüksel'i, saklandığı mağarada etkisiz hale getirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsuları, 852 rakımlı tepedeki mağarada terörist varlığı tespit etti.

Yapılan "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesinin ardından terörist, saklandığı mağarada komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Sözde eyalet sorumlusunun yakın adamlarındandı

Teröristin geçen sene etkisiz hale getirilen Siyabend kod adlı terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından Batman Serzan Mava kod adlı Ferit Yüksel olduğu belirlendi. Yüksel’in terör örgütünün bölgedeki kritik muhaberelerden sorumlu olduğu ifade edildi.

Söz konusu iki teröristin geçmiş yıllarda saklandıkları bir mağarada çekilen fotoğrafı bulunurken, güvenlik kaynakları fotoğraftaki iki teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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