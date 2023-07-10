Sapanca'da bungalovda akılalmaz ölüm!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kendisine ait olan bungalovun arızalanan jakuzisini tamir etmeye çalışan Murat Karaal bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Murat Karaal kendisine ait olan bungalovda arızalanan jakuziyi tamir etmek istedi. Bu esnada fenalaşan Karaal, yere yığıldı.

Bungalovda konaklayan misafirlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaal, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaal’ın jakuziyi tamir etmek istediği esnada elektrik çarpması neticesinde hayatını kaybettiğinden şüpheleniliyor.