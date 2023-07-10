Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? Bitcoin 30 bin sınırını aştı mı?

Dolar ve Euro haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? Dolar cuma günü 26,19'u görerek rekor tazelemiş ardından gerilemişti. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği rakamlar...Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 26,0700 liradan, avro 28,5350 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 26,0680 liradan alınan dolar 26,0700 liradan satılıyor. 28,5330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,5350 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 26,0470 lira, avronun satış fiyatı da 28,4490 lira olmuştu.
Bitcoin ve alt coinler
Bitcoin 30.143 dolardan, Türk lirası karşısında ise 786.874 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.854, Cardano (ADA) 0,282, Ripple (XRP) 0,467 dolar civarlarında bulunuyor.