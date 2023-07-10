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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav tarihleri belli oldu mu?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav tarihleri belli oldu mu?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan AÖL sınav tarihi için bekleyiş sürüyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak, sınav tarihleri belli oldu mu?

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2023 AÖL 3. dönem sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 3. dönem açık lise sınavları için tarihin açıklanmasını bekleyen öğrenciler, gözlerini MEB'den gelecek açıklamaya çevirdi.

2023 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem açık lise sınavları temmuz ayında yapılacak. Net tarihler ve sınavın uygulanış şekli http://aol.meb.gov.tr/ adresinden paylaşılacak.

Fakat sınav tarihleriyle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Bu konuda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Açık lise sınavları tarihleri

Bir önceki AÖL sınavları çevrim içi (online) olarak yapılmıştı.

AÖL 3. dönem sınavlarının da e-sınav olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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