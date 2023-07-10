BIST 6.257
DOLAR 26,10
EURO 28,62
ALTIN 1.614,93
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı! Mart 2014 seviyesine geldi

Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı! Mart 2014 seviyesine geldi

TÜİK'e göre mayısta dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Mayıs ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,5'e geriledi ve Mart 2014 seviyesine geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı mayıs ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti.

 İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13 olarak tahmin edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Karadeniz'i sel vurdu! Meteoroloji'den 13 il için turuncu kodlu uyarı! Şiddetli yağış bugün de sürecek
Foto Galeri Karadeniz'i sel vurdu! Meteoroloji'den 13 il için turuncu kodlu uyarı! Şiddetli yağış bugün de sürecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Abdulkadir Selvi'den Erdoğan'a çağrı: Emekliler ek destek bekliyor
Abdulkadir Selvi'den Erdoğan'a çağrı: Emekliler ek destek bekliyor
Sapanca'da bungalovda akılalmaz ölüm!
Sapanca'da bungalovda akılalmaz ölüm!
Temmuz ayı aile destek ödemesi tarihi, ne zaman yatacak? Paralar zamlı mı yatacak?
Temmuz ayı aile destek ödemesi tarihi, ne zaman yatacak? Paralar zamlı mı yatacak?
İstanbul’un taşı toprağı 'altın'dan kıymetli oldu!
İstanbul’un taşı toprağı 'altın'dan kıymetli oldu!
Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı
Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Taklalar atıp alev alev yandı! Batman'da feci kaza 4 kişi öldü
Taklalar atıp alev alev yandı! Batman'da feci kaza 4 kişi öldü
PKK'nın Zap'taki sözde muhabere sorumlusu Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi
PKK'nın Zap'taki sözde muhabere sorumlusu Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi
Azov komutanları neden Türkiye'de? Azov komutanları nedir, kimlerden oluşur?
Azov komutanları neden Türkiye'de? Azov komutanları nedir, kimlerden oluşur?
Sakarya'da dere 5 metre yükseldi, mahalleyi su bastı!
Sakarya'da dere 5 metre yükseldi, mahalleyi su bastı!
Bahçeli'nin projesine karşı çıktı! Serhat şehri kaybederiz
Bahçeli'nin projesine karşı çıktı! Serhat şehri kaybederiz
D vitamini eksikliği kalp damar sağlığını bozuyor!
D vitamini eksikliği kalp damar sağlığını bozuyor!