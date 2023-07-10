Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı! Mart 2014 seviyesine geldi

TÜİK'e göre mayısta dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Mayıs ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,5'e geriledi ve Mart 2014 seviyesine geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı mayıs ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13 olarak tahmin edildi.