Borsa haftaya rekorla başladı! En çok kazandıran menkul kıymet...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,25 artışla rekor seviye olan 6.264,34 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,25 puan artışla ve yüzde 1,25 değer kazanarak 6.264,34 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,39 ve holding endeksi yüzde 1,13 artış kaydetti.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,44 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kazancıyla günü 6.187,09 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.