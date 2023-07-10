ABD Başkanı Biden'dan skandal F-16 çıkışı! Yunanistan ve İsveç kartı: Oyun henüz bitmedi

ABD'den gelen çelişkili F-16 açıklamalarında bir yenisi daha eklendi. ABD Başkanı Joe Biden, CNN'e verdiği mülakatta F-16'larla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yunan lobisinin taleplerini dikkate aldığı açıkça görülen Biden, İsveç kartını gündeme getirdi.

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Bu hafta gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, CNN canlı yayınına katıldı. CNN’den Fareed Zakaria’nın programına katılan Biden, İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili net ifadeler kullandı. Biden, İsveç’in NATO üyesi olması gerektiğini çünkü ufak bir ülke olmasına rağmen kendisini savunabildiğini ve NATO üyeleriyle aynı değerlere sahip olduğunu vurguladı.

Kur'an yakanlar mülteciler...

Biden, “Siz de herkesten iyi biliyorsunuzdur, burada üyeliği engelleyenler Türkiye. Türkiye ve İsveç bazı yasal düzenlemeler yapıyor, Kuran yakılması konusunda. Kuran yakanlar İsveçli değil, onlar mülteciler” ifadesini kullandı.

Erdoğan'ı zor duruma düşürdü

Biden sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bir mazeret olabilir ve Erdoğan’ı ülkesinde zor bir duruma düşürdü. Bunu durdurmak için hareket ediyorlar. Bu bir."

Bu bir oyun. Oyun devam ediyor

"İkinci olarak ise Türkiye F-16 filosunun modernizasyonunu istiyor. Aynı zamanda Yunanistan’da Başbakan Miçotakis de yardım istiyor. Ben de açıkçası burada bir konsorsiyum yapmak istiyorum. NATO’nun askeri gücünü hem Yunanistan hem de Türkiye özelinde artırmak istiyoruz ve bu sırada İsveç’i de NATO üyesi yapmak istiyoruz. Bu bir oyun. Oyun devam ediyor henüz tamamlanmadı.”

Zakaria’nın, “Bu süreçten umutlu musunuz” sorusuna ise Biden, “Ama umutluyum ve aslında iyimserim” dedi.