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İran'da lunapark kazasında 9 çocuk yaralandı

İran'da lunapark kazasında 9 çocuk yaralandı

İran'ın İsfahan kentinde bir lunaparktaki salıncağın arızalanması sonucu 9 çocuk yaralandı.

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İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına göre, olay İsfahan'daki Najvan Lunaparkı'nda dün yaşandı.

İsfahan Valiliği Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Mensur Şişefuruş, "Najvan Lunaparkı'ndaki bir salıncakta teknik arıza nedeniyle meydana gelen kazada 13 ila 15 yaşlarında 9 çocuk yaralandı." dedi.

Yaralıların çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktaran Şişefuruş, valiliğin olayla ilgili inceleme başlattığını söyledi.

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