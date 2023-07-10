15 Temmuz ne zaman, hangi gün? Resmi tatil mi olacak, kimlere tatil?

Önümüzdeki ilk resmi tatil ise 15 Temmuz olacak. Bu nedenle birçok kişi 15 Temuz ne zaman, resmi tatil mi araştırmasına başladı bile. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Hain FETÖ'nün darbe girişiminin bastırıldığı şanlı gün. 15 Temmuz resmi tatillerden biri oldu, bu nedenle tatil olacak. Fakat 15 Temmuz bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Dolayısı ile kamu ve devlet daireleri zaten 15 Temmuz'da kapalı olacak.

Abone ol

2023 yılının resmi tatillerinden biri ise 15 Temmuz oldu. Demokrasi ve Milli birlik Günü olan 15 Temmuz resmi tatili haftasonuna cumartesi gününe denk geliyor. Dolayısı ile kamu ve devlet daireleri zaten 15 Temmuz'da kapalı olacak. Peki 15 Temmuz'da çalışan özel sektör çalışanı ne yapacak?

15 temmuz resmi tatil mi, hangi gün?

15 Temmuz 2023 tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz sonrası TBMM’de alınan karar doğrultusunda 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının C bendi “ 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla 15 Temmuz resmi tatil günlerinden birisidir.

Resmi tatilde nereler kapalı olur?

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.

2023 yılında Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs gibi resmi tatil günleri geride kaldı. İşte, diğer resmi tatil günleri ve tarihleri;

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar