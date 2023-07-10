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Ukrayna karşı saldırısı devam ediyor ele geçirilen toplam alan açıklandı

Ukrayna karşı saldırısı devam ediyor ele geçirilen toplam alan açıklandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Andriy Kovalyov, taarruzun başladığı haziran ayının başından bu yana güneydeki Melitopol ve Berdyansk yönlerinde toplam 169 kilometrekarelik bir alanın kurtarıldığını bildirdi.

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Kovalyov, Savunma Bakanlığının Askeri Basın Merkezinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun güney ve doğudaki başarılarını değerlendirdi.

Ukrayna birliklerinin son bir haftada güneydeki Melitopol ve Berdyansk yönlerinde gerçekleştirdiği taarruz sonucunda 1 kilometreden fazla ilerleme kaydettiğini belirten Kovalyov, taarruzun başlamasından bu yana söz konusu yönlerde toplam kaydedilen ilerlemenin 8 kilometre 600 metre olduğunu aktardı.

Kovalyov, son bir haftada güneyde 10 kilometrekareden fazla toprak kurtarıldığına dikkati çekerek “Melitopol ve Berdyansk yönlerinde taarruz başlatıldığından beri Ukrayna Savunma Kuvvetleri 169 kilometrekarelik bir alanı Rus işgalcilerden kurtardı.” ifadesini kullandı.

Doğudaki Bahmut yönünde Ukrayna ordusunun geçen hafta 4 kilometrekarelik bir alanı kurtardığını vurgulayan Kovalyov, “Bahmut yönünde kurtarılan toplam alan 24 kilometrekare oldu.” bilgisini verdi.

Kovalyov, Ukrayna ordusunun ulaşılan hatlarda mevzilerini sağlamlaştırdığını ve Rus hedeflerine topçu ateşi açtığını ifade ederek Rus birliklerinin direndiğini ve rezervlerini aktif şekilde kullandığını, şiddetli çatışmaların devam ettiğini kaydetti.

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