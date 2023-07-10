Tuğçe Kandemir sevgilisi kim, O Benim Öyküm hikayesi nedir? Tuğçe Kandemir yaşı kaç?

Bir dönem Diyarbakırlı bir gence deli gibi aşık olan Tuğçe Kandemir, sevdiği adamın onu terketmesi ile yıkılmış. Asıl yıkılış ise sevdiği adamın kuzeni ile nişanlanması olmuş. Karışık duygular yaşayan Tuğçe Kandemir de Bu Benim Öyküm şarkısını yazmış. Milyonlar dinlenen şarkısı ile büyük çıkış yapan Tuğçe Kandemir ise hayatı ile yeniden merak edildi. 27 yaşında olan Tuğçe Kandemir'in asıl mesleği edebiyat öğretmenliği.

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Tuğçe Kandemir Bu Benim Öyküm'ün hikayesini ilk kez anlattı. Diyarbakırlı birini seven Tuğçe Kandemir terk edildi, sevdiği kişi kuzeni ile nişanlandı. Kandemir'de bu şarkıyı yazdı. Hikayesi ile ilgi toplayan Tuğçe Kandemir yeniden merak konusu oldu. Peki kimdir, Tuğçe Kandemir, kaç yaşında, kaç kilo?

Tuğçe Kandemir kimdir?

1 Ocak 1996 Mersin doğumlu olan Tuğçe Kandemir, Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmeni.

Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinir. Şarkıcılığa amatör olarak başlamış videoları YouTube'da beğenilince kendi şarkısını çıkarmaya karar vermiştir. 2018 yılında öğretmenlik yaparken ilk şarkısı "Bu Benim Öyküm" adlı parçayı söylemiştir. Esas çıkışını Bilal Sonses ile birlikte söylediği "İçimdeki Sen" parçası ile yapmıştır. Bu şarkı YouTube'da 100 milyonun üzerinde izlenilmiştir. 2019'da söylediği "Yelkovan" şarkısı ise 50 milyonun üzerinde izlenmiştir. Hâlâ Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Single'ları

"Bu Benim Öyküm" (2018)

"Yanlış" (2018)

"İçimdeki Sen" (Bilal Sonses ile) (2018)

"Gülü Soldurmam" (2019)

"Yelkovan" (2019)

"Yağmur" (2019)

"El-Âlem" (2020)

"Açıldı Kapılar" (Roni Can Durmus ile) (2020)

"Kurban Olduğum" (2020)

"Drama Köprüsü" (2020)