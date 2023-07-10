Voleybolda 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, yarın Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde başlayacak.

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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 2. Grup'ta Macaristan, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, Romanya ve Slovenya'yla mücadele edecek.

Milliler, grup karşılaşmalarını Macaristan'ın Bekescsabai şehrindeki Varosi Sportcsarnok Salonu'nda oynayacak.

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın 14 kişilik kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Kardelen Kaya, Irmak Nil Akpınar, Aylin Uysalcan, Eslem Yılmaz, Ceyda Kuyan, Ceylin Kuyan, Derinsu Bihan, Pasij Stefania, Güz Özerol, Begüm Kaçmaz, Duru Şah Tırpancı, Mina Olgar, Ece Esepaşa, Zeynep Nur Altıntaş.

Maç programı

Yarın: Türkiye-Yunanistan

12 Temmuz Çarşamba: Türkiye-Romanya

13 Temmuz Perşembe: Türkiye-Fransa

15 Temmuz Cumartesi: Türkiye-Almanya

16 Temmuz Pazar: Türkiye-Slovenya

18 Temmuz Salı: Türkiye-Belçika

19 Temmuz Çarşamba: Türkiye-Macaristan