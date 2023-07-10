Çatı tipi güneş panelleri dünyada 36 milyon evin enerjisini karşılıyor!

Dünya genelinde çatı tipi güneş santrallerinin kapasitesi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 50 artışla 118 gigavat seviyesine ulaştı. Bu alanda yakalanan ivme sayesinde dünya genelinde 36 milyon evin enerjisi güneş enerjisinden sağlandı.

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AA muhabirinin, SolarPowerEurope tarafından hazırlanan "Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü 2023-2027" raporundan derlediği bilgilere göre, dünya genelinde 26 ülkenin "gigavat" seviyesinde güneş enerjisi piyasası bulunuyor.

Geçen yıl ilave edilen 362 gigavatlık toplam yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 66'sını güneş enerjisi kurulumları oluşturdu.

Küresel güneş enerjisi piyasası 2022'de eklenen 239 gigavatlık yatırımın hayata geçirilmesiyle önceki yıla göre yüzde 25 büyüdü ve toplam güneş enerjisi kapasitesi ise geçen yıl sonunda 1,2 teravata ulaştı.

Geçen yıl mayısta "1 teravat" eşiğini aşan küresel güneş enerjisi sektöründe, 2030'a kadar yıllık artışın 800 gigavat seviyesinde olacağı hesaplanıyor.

Rapora göre, Kovid-19 salgının ülkelerin üretim zincirlerini etkilemesiyle başlayan enerji krizinin, Rusya-Ukrayna Savaşı ile artmasıyla, enerji güvenliğini garanti eden yerli ve sürdürülebilir kaynaklara ilgi arttı.

Bu kapsamda, çatı güneş enerjisi santrallerinde (GES) kurulu güç geçen yıl önceki yıla göre yüzde 50 artışla 118 gigavata yükseldi. Böylece dünya genelinde 36 milyon evin enerjisi güneş enerjisinden sağlandı.

Rapora göre, bu yıl çatı GES kapasitesinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 artarak 159 gigavata ulaşması bekleniyor.

Bu alanda talep artışına rağmen 2020-2022 dönemine kıyasla enerji fiyatlarının düşmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, 2027'de çatı tipi GES'lerde toplam kurulu gücün 268 gigavata ulaşacağı öngörülüyor.