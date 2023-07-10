BIST 6.257
DOLAR 26,10
EURO 28,62
ALTIN 1.614,93
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Çatı tipi güneş panelleri dünyada 36 milyon evin enerjisini karşılıyor!

Çatı tipi güneş panelleri dünyada 36 milyon evin enerjisini karşılıyor!

Dünya genelinde çatı tipi güneş santrallerinin kapasitesi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 50 artışla 118 gigavat seviyesine ulaştı. Bu alanda yakalanan ivme sayesinde dünya genelinde 36 milyon evin enerjisi güneş enerjisinden sağlandı.

Abone ol

AA muhabirinin, SolarPowerEurope tarafından hazırlanan "Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü 2023-2027" raporundan derlediği bilgilere göre, dünya genelinde 26 ülkenin "gigavat" seviyesinde güneş enerjisi piyasası bulunuyor.

Geçen yıl ilave edilen 362 gigavatlık toplam yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 66'sını güneş enerjisi kurulumları oluşturdu.

Küresel güneş enerjisi piyasası 2022'de eklenen 239 gigavatlık yatırımın hayata geçirilmesiyle önceki yıla göre yüzde 25 büyüdü ve toplam güneş enerjisi kapasitesi ise geçen yıl sonunda 1,2 teravata ulaştı.

Geçen yıl mayısta "1 teravat" eşiğini aşan küresel güneş enerjisi sektöründe, 2030'a kadar yıllık artışın 800 gigavat seviyesinde olacağı hesaplanıyor.

Rapora göre, Kovid-19 salgının ülkelerin üretim zincirlerini etkilemesiyle başlayan enerji krizinin, Rusya-Ukrayna Savaşı ile artmasıyla, enerji güvenliğini garanti eden yerli ve sürdürülebilir kaynaklara ilgi arttı.

Bu kapsamda, çatı güneş enerjisi santrallerinde (GES) kurulu güç geçen yıl önceki yıla göre yüzde 50 artışla 118 gigavata yükseldi. Böylece dünya genelinde 36 milyon evin enerjisi güneş enerjisinden sağlandı.

Rapora göre, bu yıl çatı GES kapasitesinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 artarak 159 gigavata ulaşması bekleniyor.

Bu alanda talep artışına rağmen 2020-2022 dönemine kıyasla enerji fiyatlarının düşmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, 2027'de çatı tipi GES'lerde toplam kurulu gücün 268 gigavata ulaşacağı öngörülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanda çalışmayı yasakladılar!
Aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanda çalışmayı yasakladılar!
Tuğçe Kandemir sevgilisi kim, O Benim Öyküm hikayesi nedir? Tuğçe Kandemir yaşı kaç?
Tuğçe Kandemir sevgilisi kim, O Benim Öyküm hikayesi nedir? Tuğçe Kandemir yaşı kaç?
Deprem bölgesindeki tarımsal sulama yatırımlarına 4 milyar liralık ek bütçe ayrıldı
Deprem bölgesindeki tarımsal sulama yatırımlarına 4 milyar liralık ek bütçe ayrıldı
Voleybolda 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak
Voleybolda 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak
Aşırı terleme derdiniz varsa klipsli ETS yöntemi çözüm oluyor
Aşırı terleme derdiniz varsa klipsli ETS yöntemi çözüm oluyor
Spor psikolojisi danışmanı Erkut Konter'den Arda Güler'e tavsiyeler
Spor psikolojisi danışmanı Erkut Konter'den Arda Güler'e tavsiyeler
Çoğul gebelik oranları Kovid-19 sonrası dünya genelinde artışa geçti!
Çoğul gebelik oranları Kovid-19 sonrası dünya genelinde artışa geçti!
15 Temmuz ne zaman, hangi gün? Resmi tatil mi olacak, kimlere tatil?
15 Temmuz ne zaman, hangi gün? Resmi tatil mi olacak, kimlere tatil?
Tarlayı havuz yaptı, 100 bin aynalı sazan üretimine başladı
Tarlayı havuz yaptı, 100 bin aynalı sazan üretimine başladı
İstanbul'da 523 düzensiz göçmen yakalandı!
İstanbul'da 523 düzensiz göçmen yakalandı!
Antalya'da gurbetçilerin otomobili devrildi! 4 kişi yaralandı!
Antalya'da gurbetçilerin otomobili devrildi! 4 kişi yaralandı!
ABD Başkanı Biden'dan skandal F-16 çıkışı! Yunanistan ve İsveç kartı: Oyun henüz bitmedi
ABD Başkanı Biden'dan skandal F-16 çıkışı! Yunanistan ve İsveç kartı: Oyun henüz bitmedi