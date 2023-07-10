Eşi ölen kadına konut yardımı desteği kaç para olacak, başvurular ne zaman?

Eşi vefat etmiş, muhtaç dul kadınlar belediyelere gıda ve erzak yardımı, çocukları için kırtasiye yardımı, vakıflara ise şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı vb. yardımlar almak adına başvurabiliyorlar. Peki eşi ölem kadına konut desteği yardımında son durum ne, başvuru yapmak gerekir mi, hangi illerde ödeme yapılacak?

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Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Devletten Nakit Para Yardımı Başvurusu 2023; Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile belediyeler başta olmak üzere eşi vefat eden gelirsiz ve dul kadınlara kurumlar tarafından birçok ayni ve nakdi yardımlar yapılıyor. Sigortalı çalışan eşi vefat eden kadınlar dul ve yetim maaşına başvurup, düzenli olarak aylık alabilirken, vefat eden eşinin sosyal güvencesi bulunmayan kadınlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘Eşi Vefat Etmiş Kadına Yardım’ programından yararlanabiliyorlar.

Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği şartları nelerdir?

Destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olan kadınlar yararlanacak. Destekten yararlanacakların konutların yapıldığı ilde ikamet etmesi gerekecek. Sosyal Konut Projesi de dahil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek alınmamış olması gerekecek

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Devlet Yardımı 2023

Eşi vefat eden kadınların aylığı EVEK kapsamında aylık 500 TL olacak şekilde ödeme yapılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ise aylık 1000 TL olacak şekilde 2 ayda bir defa 2000 TL ödeme yapılmaktadır.1

Eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği hangi illerde var?

Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV'miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.”