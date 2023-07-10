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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD 13 il için yeni uyarı yaptı! Saat verildi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD 13 il için yeni uyarı yaptı! Saat verildi...

Karadeniz'i iki gündür etkisi altına alan sağanak hayatı felç etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD'dan peş peşe bölgedeki 13 kent için turuncu kodla yağış uyarısı geldi.

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Karadeniz'i iki gündür etkisi altına alan sağanak hayatı felç etti. Ev ve işyerleri sular altında kaldı, heyelan nedeniyle ana yollar kapandı. Yeni sağanak yağış için uyarı üstüne uyarı yapılmaya devam ediliyor. Son uyarı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD'dan geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bartın’da sel felaketine ilişkin yaptığı yeni açıklamada saat vererek vatandaşları uyardı. İşte o açıklamaları...

Yerlikaya: Yağış saat 24:00'e kadar sürecek

- Turuncu, sarı kodun ne anlama geldiğini artık biliyoruz. Yola çıkacak olanlar, evleri iş yerleri ile ilgili de bunlar da o uyarılar ışığında tedbirli olsun.

- Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış etkisini kaybetti. Giresun, Trabzonz, Rize'li vatandaşlarımız metrekareye 100 kilogram yağış düşecek. Doğu Karadeniz'de bu gece 24'e kadar sürecek şiddetli yağış.

AFAD 13 il için turuncu alarm verdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 13 il için “turuncu kod”lu uyarı yaptı. AFAD’ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak için uyarısı verildi.

Turuncu kod nedir?

“Turuncu kod” “hava durumunun tehlikeli olduğu”, tahmin edilen meteorolojik olayın sıklıkla görülmediği anlamına geliyor. Bu kod, “Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.” uyarısını içeriyor.

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Karadeniz'i sel vurdu! Meteoroloji'den 13 il için turuncu kodlu uyarı! Şiddetli yağış bugün de sürecek
Foto Galeri Karadeniz'i sel vurdu! Meteoroloji'den 13 il için turuncu kodlu uyarı! Şiddetli yağış bugün de sürecek Galeriye Gözat
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