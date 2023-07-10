10 Temmuz altın fiyatları! Çeyrek altın, gram altın kaç TL oldu İslam Memiş o iki gün için uyardı

Altın fiyatları yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Çeyrek altın fiyatı düştü mü yükseldi mi? Altın son bir alım fırsatı sunar mı? Yatırımcıların odağında bu hafta ABD'de açıklanacak veriler var...

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Altın dolar kurunu takip etmeye devam ediyor. Bugün dolar kuru 26.10 liradan işlem görürken gram altın da 1616 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamadı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 lira, Cumhuriyet altını da 10.830 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.925 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, yatırımcıların odağında bu hafta ABD'de açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinin bulunduğunu ifade etti.

İslam Memiş 'dalgalanma olabilir'

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında altın fiyatlarına ilişkin beklentisini yazdı. Memiş şunları kaydetti:

Dolar/TL kurunu takip etmeye devam ediyor. Şimdilik dolar/TL kuru ve ons tarafı yatay seyrettiğinden gram altın da belli bir bant aralığında kalmayı sürdürüyor. Ancak gram altında mutlaka makas aralığına dikkat etmeli! Çünkü makas aralığı tekrar geri döndü.

Ekranda bin 615 lira görülen gram altın, fiziki tarafta bin 635 lira. 20-25 lira fark oluştuğunu önemsemek gerekiyor. Bin 550-bin 650 lira aralığı geçerliliğini koruyor.

Yıl sonuna kadar hedefi bin 750-bin 800 lira aralığı. Düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim ancak maliyet düşürmek için PARİTE işleminden yararlanmalı.

(Dolar/TL kurunda geri çekilmeler ile dolar almak, dolar ile onsun gerilemesiyle parite üzerinden alım yapmak)

Bu hafta belirlenen bant aralıklarının geçerliliğini koruyacağını söyleyebilirim. Çarşamba ve perşembe günü dalgalanma olabilir ancak sert bir kırılma beklemiyorum.