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Liderler yeniden seçilen Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i tebrik etti

Liderler yeniden seçilen Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i tebrik etti

Birçok ülkenin devlet başkanı, seçimi yeniden kazanan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i telefonda arayarak kutladı.

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Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mirziyoyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan, Mirziyoyev'e görevinde başarılar diledi ve seçimlere yüksek katılım oranının ülke halkının Özbekistan'da devam eden reformlara geniş bir desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Telefon görüşmesinde son yıllarda Özbekistan ile Türkiye arasındaki geniş kapsamlı stratejik ortaklığın giderek derinleştiğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren iki cumhurbaşkanı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin yapılacak toplantısına hazırlık meselelerini de görüştü.

Görüşmede, faal karşılıklı diyaloğun sürdürülmesi, karşılıklı ticaretin arttırılması ve yatırım projelerinin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de seçimleri kazanan Mirziyoyev'i telefonla arayarak cumhurbaşkanı seçiminde elde ettiği zaferden dolayı kutladı.

Putin, seçimlerdeki zaferin Mirziyoyev'in yüksek siyasi itibarını teyit ettiğini ve ülkenin dinamik kalkınmasını, uluslararası konumunu güçlendirmeyi ve vatandaşların hak ve çıkarlarını korumayı amaçlayan büyük reformlar sürecine halkın geniş desteğini gösterdiğini kaydetti.

Liderler, karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik işbirliğini genişletme, karşılıklı ticaretin daha da geliştirme ve sanayi alanındaki işbirliğini teşvik etmenin önemine dikkat çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de telefonla aradığı Mirziyoyev'i, seçimlerdeki zaferinden dolayı kutlayarak, dost Özbek halkına barış, esenlik ve refah diledi.

Telefon görüşmesinde çok yönlü ilişkilerin daha da genişletilmesi ve ortak projelerin teşvik edilmesi konularını ele alan iki cumhurbaşkanı, ayrıca iki ülke hükümetleri düzeyinde ekonomi alanındaki işbirliğinin kapsamlı geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulı Berdimuhammedov ile Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de telefonda aradıkları Mirziyoyev'i cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutladı.

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