Temmuz ayı aile destek ödemeleri 10 temmuz yattı mı, hangi illerde yattı?

Aile Destek Programı Temmuz ayı ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aile Destek Paketi, ihtiyaç sahibi ailelere hane içindeki kişi başına düşen gelire göre 850-1250 TL arasında değişen miktarlarda 12 ay boyunca yapılan ödemelerdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı hak sahipleri tarafından mercek altına alındı. İşte 2023 Aile Destek Paketi Temmuz ödemelerinin yatacağı tarih...

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Bir süredir ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelere her ay en az 850 TL, en çok 1.250 TL olmak üzere Aile Destek Paketi ödemesi yapılıyor. Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin 12 ay süreyle devam edeceği açıklanmış, son ödemeni temmuz ayında yapılacağı belirtilmişti. Peki, temmuz ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı?

Aile destek yardımı ödeme tarihleri

Aile destek yardımı Temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak ödemelerin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Süre uzatıldı mı?

Aile Destek Programı ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla son erecekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecekti. Konuya ilişkin kritik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, " Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.