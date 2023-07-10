Mehmet Görmez'e ne oldu, neden gündemde? Ahmet Şimşirgil ne dedi?

Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in adı son günlerde Türkiye Gazetesi Yazarı Ahmet Şimşirgil'in köşe yazısının ardından yeniden gündem oldu. Birçok kişi Ahmet Şimşirgil'in Mehmet Görmez hakkında ne yazdığını merak ediyor ve araştırıyor. Mehmet Görmez'in iftira dediği yazı ne, Ahmet Şimşirgil'in ne yazdı?

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Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile ilgili köşe yazısında asılsız iftiralara yer veren Türkiye Gazetesi Yazarı Ahmet Şimşirgil'e, yazıda adı geçen Eski İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran tepki gösterdi. Bu gelişme sonrasında Mehmet Görmez yeniden gündem oldu.

Ahmet Şimşirgil'den yalanlama

Söz konusu iftiraların yer aldığı köşe yazısıyla ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Rahmi Yaran, “Yazıda o gece Sayın Görmez'in salâların durdurulması için bana haber gönderdiği iddia edilmektedir. Yazarın neye dayandırdığını bilmediğim bu iddia tamamen yalan ve iftiradır.” dedi.

Açıklamanın Tamamı:

Hayretle, aynı zamanda üzüntü ile karşıladım

Ahmet Şimşirgil tarafından kaleme alınan ve Türkiye Gazetesinde 7 Temmuz 2023 Cuma günü yayınlanan emekli Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Görmez'i hedef alan yazıyı okudum ve gerçeklere dayanmayan iddiaların üzerine bina edilen yorumları hayretle, aynı zamanda üzüntü ile karşıladım.

Yazıda o gece Sayın Görmez'in salâların durdurulması için bana haber gönderdiği iddia edilmektedir. Yazarın neye dayandırdığını bilmediğim bu iddia tamamen yalan ve iftiradır. Bu sebeple haber kaynağını gözden geçirmesini ve güvenilmezler listesine almasını tavsiye ederim.

Söz konusu değildir

O gece Sayın Görmez ile doğrudan görüşmemiz olmadığı gibi televizyonda yayınlanan ve salâ verilmesini isteyen genel çağrısı dışında dolaylı bir haberleşmemiz de olmamıştır. Sayın Görmez'in salâların durdurulması yönünde haber göndermesi söz konusu değildir ve şahsen böyle bir niyetinin olacağını da düşünmem.

Kutlu Doğum Haftasının bir Fetö projesi olduğunu da düşünmedim ve başta okullarımız olmak üzere toplumun geniş kesimlerinde yapılan planlı programlarla Peygamber Efendimizin (s.a.s.) anlatılmasına vesile olan bu haftanın devamının daha isabetli olacağını ben de savundum.

Bunun Sayın Cumhurbaşkanına başkaldırı olarak değerlendirilmesini doğru bulmam. Hem konu gündeme gelince yapılan geniş katılımlı toplantıya katılanların ve haftanın devamından yana görüş beyan edenlerin böyle bir niyeti olamayacağı gibi şahsî kanaatime göre onların tamamı veya tamamına yakını Sayın Cumhurbaşkanının karşısında değil yanında yer almış kimselerdi. Fakat neticede maalesef bu haftayı Fetö projesi olarak takdim edenler etkili oldu ve faaliyetler eski heyecanını ve etkisini kaybettiği gibi hedef kitle de büyük ölçüde daraltılmış oldu.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de, skandal iftiraların yer aldığı köşe yazısını paylaşarak iftiraların ortağı oldu.