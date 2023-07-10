Sigaraya 5 lira daha zam geldi! En ucuz sigara 42 lira oldu işte zamlı fiyatlar...

Sigara fiyatlarına 5 lira daha KDV zammı geldi. Philip Morris grubu sigaraların fiyatları 5'er TL arttı. En ucuz sigara 42 lira olurken, Parlıament'in fiyatı 48 lira oldu. İşte zamlı sigara fiyatları..Abone ol
Sigaraya 5 lira daha zam geldi. Philip Morris grubu bugünden geçerli olmak üzere sigara fiyatlarına 5 lira daha zam yaptı. Marlbora'nın en ucuzu 44 lira oldu. İşte Philip Morris grubu sigaraların yeni fiyatları...
Marlboro Edge: 44 TL
Barlboro Edge Blue/Sky: 44 TL
Marlboro Touch: 45 TL
Marloro: 46 TL
Parlıament A-ua Blue Slıms: 48 TL
Parlıament: 47 TL
Parlıament Midnıght Blue: 46 TL
Muratti: 44 TL
Muratti Blu: 43 TL
Lark: 43 TL
Chesterfield: 42 TL
L&M: 42 TL
Marlboro Roll 50: 45 TL