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Sigaraya 5 lira daha zam geldi! En ucuz sigara 42 lira oldu işte zamlı fiyatlar...

Sigaraya 5 lira daha zam geldi! En ucuz sigara 42 lira oldu işte zamlı fiyatlar...

Sigara fiyatlarına 5 lira daha KDV zammı geldi. Philip Morris grubu sigaraların fiyatları 5'er TL arttı. En ucuz sigara 42 lira olurken, Parlıament'in fiyatı 48 lira oldu. İşte zamlı sigara fiyatları..

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Sigaraya 5 lira daha zam geldi. Philip Morris grubu bugünden geçerli olmak üzere sigara fiyatlarına 5 lira daha zam yaptı. Marlbora'nın en ucuzu 44 lira oldu. İşte Philip Morris grubu sigaraların yeni fiyatları...

Marlboro Edge: 44 TL
Barlboro Edge Blue/Sky: 44 TL
Marlboro Touch: 45 TL
Marloro: 46 TL

Parlıament A-ua Blue Slıms: 48 TL
Parlıament: 47 TL
Parlıament Midnıght Blue: 46 TL

Muratti: 44 TL
Muratti Blu: 43 TL

Lark: 43 TL

Chesterfield: 42 TL

L&M: 42 TL

Marlboro Roll 50: 45 TL

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