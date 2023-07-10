Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesi net konuştu: Türkiye'nin AB'de önün açın İsveç'in önünü açalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ne gidiyor. Erdoğan Litvanya'ya gitmeden önce canlı yayında basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği için son sözünü söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Erdoğan Litvanya ziyareti öncesi basın açıklaması yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ukrayna'nın NATO üyeliği...

- NATO Zirvesi'nde önemli kararlara imza atacağız.

- Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz.

- Zirvede (NATO) Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım.

İsveç için kimse biden taviz beklemesin

- İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır.

- İsveç konusunda süreç devam ediyor. Kimse bizden taviz ve anlayış beklemesin..

AB'nin kapılarını açın biz de...

- Türkiye 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiliyor. NATO üyelerinin tamamına yakını aynı zamanda AB üyesi. Liderlere sesleniyorum, gelin siz AB kapılarını açın biz de Litvanya'da olduğu gibi İsveç için de NATO'nun kapılarını açalım... Biz Türkiye'yiz. Zirvede yapacağım görüşmelerde bunları da ifade edeceğim.

Putin'le görüşme olacak mı?

- (Rusya-Ukrayna ateşkes) Sayın Putin'le önümüzdeki ay bir ziyaret bekliyoruz. Yüz yüze yapacağımız görüşmelerde bu konuyu ele alacağız. Sayın Putin'den başka bir şey beklemiyorum. Aynı duruşu sergileyecektir.

İsveç'e NATO vizesi verilecek mi?

- Nihai karar TBMM'dir. TBMM bu kararı vermedikten sonra burada bir adım atmak mümkün değil. TBMM'den geçmedikten sonra ben dedim oldu diyemeyiz.

Biden ile F16 görüşmesi

- (F-16) Sayın Biden, ben elimden gelen bütün imkanı seferber ediyorum diyor. Teröre karşı bizim sert bir duruşumuz var. F-16 konusunda iki ülke olarak burada atacağımız adımlarla tüm NATO düşmanlarına karşı güçlü olacağız. F-35 için yaptığımız ödeme var. Ödemelerimizin karşılığını alamadık. Bunun İsveç'le ilişkili hale getirilmesi bizi üzmektedir.