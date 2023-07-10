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Ticari kredide 25 ay sonra bir ilk bankalar musluğu kıstı

Ticari kredide 25 ay sonra bir ilk bankalar musluğu kıstı

Merkez Bankası'nın sıkılaştırma kararı sonrası bankalar kredi faizlerini artırdı. İhtiyaç kredisi faizi yüzde 5'e yaklaşırken, konut ve ticari kredi faizi yüzde 3'ün üzerini gördü. Bankalar kredi musluğunu kısınca kullanım da azaldı. Ticari kredi kullanımı 25 ay sonra ilk kez daraldı.

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Merkez Bankası'nın faiz artışı kredi faizlerine yansıdı ve kredi kullanımı yavaşladı.

Özel bankalarda 70 bin lira üstü faizler yüzde 5'e kadar çıktı. Konut ve taşıt kredisi yüzde 3'ün üzerini gördü. Bu durum kredi kullanımına yansıdı.

NTV'ye konuşan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, "Tüketici kredilerindeki artışlar çok yüksekti; orada da düşüş var. Bankaların tüketici kredilerindeki iştahı çok yüksekti. Para muslukları çok yüksek olunca enflasyonu düşüremiyordu." dedi.

Bankalardaki zayıf kredi iştahı ticari kredilere de yansıdı. Ekonomim gazetesinin haberine göre, özel bankalarda ticari krediler 25 ay sonra ilk kez daraldı.

Doç. Dr. Murat, "BDDK'nın verilerine baktığımızda kur etkisinden arındırıldığında orada da ticari krediler çok uzun süre sonra ilk kez negatife dönmüş durumda. Bankaların kredi verme iştahı da düşmüş durumda." diye konuştu.

Kamu bankaları da frene bastı

Özel bankalar ticari kredide küçülürken kamu bankaları da frene bastı.

Kamu bankalarında da 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış ticari kredi büyümesi yüzde 33,4'e geriledi.

Büyümedeki bu yavaşlık en son 14 Ekim 2022 haftasında görülmüştü.

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