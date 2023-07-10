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Sapanca Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı

Sapanca Belediye Başkanının makam odasında silahlı saldırı

Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Ö., daha öncesinden tehdit edildiği ve mahkemelik olduğu kişi tarafından, Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahla vuruldu.

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Olay, Sapanca Belediyesi Başkanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Burhan Ö., Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen’in yanına gitti. Makam odasında toplantı halinde oldukları esnada Burhan Ö., silahlı saldırıya uğradı.

Burhan Ö.’nün, daha önceden teleferik konusuyla alakalı kendisinden haraç istediği ve mahkemelik oldukları öğrenilen E.Ö. tarafından vurulduğu iddia edildi. Makam odasında bacağından vurulan Burhan Ö., acı içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine Sapanca Belediye Başkanlığı makam odasına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Burhan Ö. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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