Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerden Azez ilçesine roketli saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine roket saldırısı düzenledi.Abone ol
PKK/YPG'li teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sivil yerleşimleri hedef alamaya devam ediyor.
Teröristler, Kilis'in karşısında Suriye topraklarındaki Azez ilçe merkezi çevresini, fırlattığı 9 roketle hedef aldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre hasar meydana geldi.
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede, 442 kilometrekareye yayılan Tel Rıfat ilçesi, 7 yıldır terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor.
Terör örgütü, Afrin ve Azez'de SMO'yu ve kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
Rusya, Ekim 2019'da Türkiye ile vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat'tan çıkarmayı taahhüt etmişti.