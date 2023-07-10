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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den yeni Türkiye açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den yeni Türkiye açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin eninde sonunda İsveç'in ittifaka katılmasına izin vereceğinin sinyalini vermesini beklediğini, ancak bunun zirvede gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söyleyemeyeceğini belirtti.

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NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek heyette yer alan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den ülkesinin ittifaka üyeliği ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

İsveç'in NATO'ya üyeliği konusundaki güvenini yineleyen Billström kamu yayın kuruluşu SVT'ye konuştu.

Billström Türkiye'nin eninde sonunda İsveç'in ittifaka katılmasına izin vereceğinin sinyalini vermesini beklediğini, ancak bunun zirvede gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söyleyemeyeceğini belirtti.

İsveçli bakan 'Amacımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık diyebileceğiniz bir mesaj geleceğine dair bir mesaj alacağımız bir noktaya ulaşmak' dedi.

Billström, İsveç'in geçen yıl Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin imzaladığı üçlü anlaşmanın üzerine düşen kısmını yerine getirdiğini savundu.

İsveçli bakan, İsveç'in üyeliğini henüz onaylamamış olan Macaristan'ın bunu Türkiye'den önce yapmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Türkiye terör örgütlerine karşı yeterince mücadele etmeyen İsveç'e üyelik için onay vermeyen iki ülkeden biri.

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